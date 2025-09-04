Un posto al sole, anticipazioni 5 settembre 2025: Ferri compie un gesto impulsivo…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 5 settembre 2025

Vinicio (Gianluca Spagnoli), turbato dalle condizioni del fratello Gennaro (Carlo Caracciolo), si trova a dover affrontare due racconti contrastanti della vicenda. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) prova un gesto impulsivo nel tentativo di risolvere la situazione, mentre Rosa (Daniela Ioia) fatica ad accettare la scelta di Damiano (Luigi Miele) e fa di tutto per farlo cambiare idea, dimostrando così di essere ancora profondamente legata al suo ex… Seguici su Instagram.