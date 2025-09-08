Un posto al sole, trama 9 settembre 2025: Gennaro si affida sempre più a Vinicio

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 9 settembre 2025
Gennaro (Carlo Caracciolo) sembra affidarsi in misura sempre maggiore a Vinicio (Gianluca Spagnoli), entrando sempre più in sintonia con lui, mentre Antonietta (Rita Rusciano) viene progressivamente messa da parte e relegata a un ruolo marginale nella sua vita.
Nel frattempo, per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) la situazione si complica notevolmente, facendolo finire in un vortice di difficoltà che appare difficile da gestire.
Anche Mariella (Antonella Prisco), pur avendo ristabilito un certo grado di vicinanza con Guido (Germano Bellavia), non riesce a dissipare i dubbi che continuano ad affollare la sua mente e a condizionare le sue azioni…