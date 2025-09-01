Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2025

Il rapporto tra Alice e Vinicio è sempre più fragile a causa delle tensioni familiari, mentre Gennaro sfrutta il ricovero in ospedale di Ferri per peggiorare la posizione del rivale agli occhi degli inquirenti. Intanto, si lega sempre di più a Vinicio, prendendo le distanze da Antonietta, e la situazione per Roberto si fa davvero critica.

Mariella, pur riavvicinandosi a Guido, non riesce a scrollarsi di dosso i suoi dubbi. Marina, isolata e senza sostegni nella gestione dei cantieri, deve affrontare nuove difficoltà, mentre Gennaro continua a manipolare Vinicio spingendolo a uno scontro con Alice.

Luca e Giulia si mostrano malinconici per il ritorno a casa di Manuel e Rosa, mentre Pino non sembra affatto felice all’idea di accogliere altri ospiti nella casa della compagna. Ferri, dal canto suo, esercita pressioni sul suo avvocato. Alice teme che il legame con Vinicio possa spezzarsi a causa delle tensioni tra le loro famiglie.

Rientrata da Milano, Viola incontra Damiano che, rivelandole la sua decisione, spera di ridare vigore alla loro relazione. Micaela, invece, sprona Samuel a mettere in mostra il suo talento nella danza: un ballo inaspettato e carico di sensualità potrebbe riaccendere la loro intesa. Tuttavia, il confronto tra Viola e Damiano rischia di compromettere il loro rapporto.

Intanto, Niko e Manuela iniziano a preoccuparsi seriamente per la crescente dipendenza di Renato dall'Intelligenza Artificiale…