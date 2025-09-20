Un posto al sole: Eduardo deluso, Rosa… pure! | Anticipazioni

Tempo di delusioni in casa Sabbiese / Picariello. Le anticipazioni relative alle prossime puntate di Un posto al sole ci dicono, senza aggiungere troppo, che Rosa (Daniela Ioia) è destinata a ricevere una delusione. Da chi? In attesa di scoprirlo, c’è da dire che non sarà l’unica. Nel suo ambito familiare, infatti, anche qualcun altro dovrà fare i conti con la realtà…

Come vi abbiamo già anticipato, Eduardo (Fiorenzo Madonna) dovrà prendere atto che nel suo quartiere le cose non vanno più come una volta e infatti l’uomo non verrà ben accolto dalla “sua gente”. E tutto peggiorerà ulteriormente quando l’uomo – in attesa del processo – vorrà restare a Napoli trovandosi un’occupazione…

Grazie all’intervento della sorella, Eduardo riuscirà a ottenere un colloquio di lavoro, ma qualcuno gli remerà contro e così lui comprenderà amaramente che riprendere le redini della sua vita sarà molto difficile rispetto al previsto…

Insomma, Eduardo e Clara (Imma Pirone) hanno forse pensato all’eventualità di rimanere in città se il processo dovesse andare bene, ma ci sarà la possibilità reale che ciò avvenga? Lo scopriremo prossimamente… Seguici su Instagram.