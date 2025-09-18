Un posto al sole: Roberto Ferri si avvicina a Ludovico, ma Rosario cosa farà? | Anticipazioni

Dopo un attimo di respiro e alcune puntate in cui il focus della narrazione si è spostato su altri personaggi, da oggi (18 settembre) Un posto al sole torna a dedicare spazio alle vicende di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo). Quest’ultimo, nonostante sia ancora non vedente, proprio stasera farà il suo ritorno ai Cantieri: l’uomo ormai si appoggia quasi totalmente al fratello Vinicio (Gianluca Spagnoli), che nelle prossime settimane vedremo cambiare notevolmente…

Eh sì: il ragazzo, che finora si era contraddistinto come “antagonista buono” di Gennaro, inizierà ad assomigliargli sempre di più: si schiererà deciso dalla parte del consanguineo, il quale dal canto suo non potrà che essere felice di tale “metamorfosi”. Cosa potrà succedere affinché Vinicio recuperi il suo equilibrio? Al momento non è dato saperlo…

Dall'altro lato della barricata, Roberto Ferri continua la sua permanenza in prigione e nel suo micromondo carcerario stanno per entrare due nuovi personaggi: Ludovico e Rosario. Al primo, il nostro protagonista si avvicinerà sempre più, perché tra di loro nascerà una buona amicizia. Del secondo, invece, non ci si potrà fidare: Rosario sarà il "cattivone" della storyline e l'antipatia verso Ferri e Ludovico sarà sancita da una serie di minacce che diventeranno frequenti e insistenti… Cosa succederà?