Un posto al sole, trama 2 settembre 2025: Antonietta tenta di recuperare con Gennaro

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 2 settembre 2025
Antonietta (Rita Rusciano) tenta di riconciliarsi con suo marito Gennaro (Carlo Caracciolo), mentre le indagini condotte dall’ispettore Torre (Claudio Botosso) complicano ulteriormente la posizione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Durante la lezione di ballo di Gabriela (Astrict Flor Lorenzo), un ospite imprevisto riuscirà a rompere le difese di Micaela (Gina Amarante). Intanto, con l’aiuto di Serena (Miriam Candurro), Manuela e Niko (Luca Turco) si avvicinano sempre più al tanto desiderato lieto fine… Seguici su Instagram.