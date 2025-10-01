177 giorni – Il rapimento di Farouk Kassam, nuova fiction Rai con Marco Bocci

È una vicenda che l’Italia non ha mai dimenticato e che, a più di trent’anni di distanza, diventa una serie pronta a emozionare il pubblico di Rai 1. Oggi. mercoledì 1° ottobre, prendono il via in Campania e in Sardegna le riprese di 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam, nuova miniserie diretta da Carlo Carlei e prodotta da Rai Fiction e Bim Produzione. Sei episodi, distribuiti in tre prime serate, per raccontare il dramma di un bambino e l’attesa di un intero Paese.

Il progetto ricostruisce uno dei sequestri più tristemente celebri della cronaca italiana: quello del piccolo Farouk Kassam, avvenuto il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo e durato quasi sei mesi. Un incubo che si concluse con la liberazione del bambino e l’arresto dei rapitori, guidati dal bandito Matteo Boe. La sceneggiatura porta la firma di Lea Tafuri (anche headwriter), insieme ad Antonio Manca e Vincenzo Marra, ed è ispirata al libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con il giornalista Marco Corrias.

Il cuore della serie è il rapporto tra i genitori di Farouk, costretti a vivere un dolore e una speranza senza precedenti. A interpretarli saranno Marco Bocci, amatissimo dal pubblico per ruoli intensi e popolari (Squadra Antimafia, Romanzo Criminale, Fino all’ultimo battito), e l’attrice francese Antonia Desplat, già apprezzata in Sandman e Shantaram. Accanto a loro, un cast corale che comprende Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Leonardo Capuano, Giulia Bellanzoni, Andrea Tedde, Martina Tore e molti altri. Nei panni del piccolo Farouk debutterà il giovanissimo Filippo Papa, alla sua prima esperienza sul set.

Per Bocci il 2025 si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Oltre a 177 Giorni, l’attore tornerà presto in televisione con due nuovi progetti: la serie Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, in arrivo su Canale 5, e la miniserie romantica Se fossi te, che lo vedrà recitare al fianco della moglie Laura Chiatti su Rai 1. Tre storie diverse, tre personaggi opposti, che confermano la versatilità e il talento di un interprete capace di spaziare dal dramma civile alla commedia sentimentale, fino al poliziesco puro.

Con 177 Giorni, il rapimento di Farouk Kassam, la Rai non si limita a raccontare una pagina di cronaca, ma punta a trasformarla in memoria collettiva, attraverso una narrazione televisiva che promette di emozionare e far riflettere.