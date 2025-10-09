9-1-1, serie tv Rai 2: la settima stagione dal 22 ottobre | Cast e trama

Dopo aver conquistato milioni di spettatori nel mondo, 9-1-1 torna in chiaro su Rai 2 con la sua settima stagione, in onda da mercoledì 22 ottobre. Dieci nuovi episodi per una serie che, stagione dopo stagione, continua a unire adrenalina e sentimento, raccontando con intensità le vite dei soccorritori di Los Angeles — pompieri, paramedici, poliziotti e operatori del 911 — costantemente in bilico tra il dovere e la fragilità umana.

La serie riparte là dove tutto sembrava essersi placato: Bobby Nash e Athena Grant, finalmente in viaggio per la loro crociera di nozze, si concedono un momento di pace. Ma la quiete, nel mondo di 9-1-1, dura quanto un respiro. Un attentato trasforma la nave in una trappola galleggiante e la coppia si ritrova a combattere contro il tempo, l’acqua e il destino. È l’inizio di un’avventura che riporta lo show ai suoi momenti più spettacolari, ma anche più intimi: quelli in cui l’eroismo si misura non solo con il pericolo, ma con la paura di perdere chi si ama.

Nel frattempo, a Los Angeles, il resto della squadra affronta situazioni al limite: un civile intrappolato in un jet da caccia e una coppia bloccata in circostanze insolite. È un inizio potente, che mescola tensione, spettacolo e il cuore che ha sempre reso la serie di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear un cult televisivo.

Il cast principale torna al completo: Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark (Buck), Aisha Hinds (Hen), Kenneth Choi (Chimney), Jennifer Love Hewitt (Maddie) e Ryan Guzman (Eddie). Completano il gruppo Corinne Massiah, Gavin McHugh e, in alcuni episodi, Anirudh Pisharody nei panni di Ravi. Ognuno affronta la propria battaglia: Maddie e Chimney preparano un matrimonio che non sarà privo di colpi di scena, Hen e Karen accolgono una bambina in casa, mentre Buck ed Eddie continuano il loro percorso di crescita personale e affettiva, in una stagione che alterna azione pura a momenti di intima vulnerabilità.

Angela Bassett, che oltre a recitare è anche produttrice esecutiva, ha raccontato che girare le scene d’azione più complesse è stata una vera prova di resistenza fisica: “Alcuni momenti sembravano girati in un film d’avventura più che in una serie TV”, ha detto. Peter Krause ha invece rivelato che molte sequenze in mare sono state realizzate con effetti pratici e condizioni reali, per rendere il panico ancora più autentico. Oliver Stark, volto di Buck, ha confessato che l’evoluzione del suo personaggio in questa stagione è nata anche dal desiderio degli autori di rispondere alle emozioni e alle richieste dei fan più affezionati, un esempio raro di interazione diretta tra pubblico e scrittura.

Pur arrivata al suo settimo anno, 9-1-1 dimostra di non aver perso energia. La regia è più cinematografica, gli effetti speciali curati con precisione, ma ciò che resta al centro è l’umanità dei personaggi: il senso di appartenenza, l’amicizia, la capacità di rialzarsi dopo ogni ferita. È questo il vero motore della serie e ciò che la distingue dai tanti procedural americani.

Negli Stati Uniti la serie non si è mai fermata e anche in Italia i fan più fedeli hanno già potuto scoprire la stagione 8, disponibile su Disney+ dal 21 novembre 2024, con episodi rilasciati settimanalmente fino al 26 giugno 2025. E le avventure dei soccorritori di Los Angeles non finiscono qui: la nona stagione è già in arrivo in streaming, con debutto previsto per il 16 gennaio 2026.

Ma adesso è il momento di Rai 2, che si prepara a regalare al suo pubblico il brivido, l’emozione e l’umanità che da anni fanno di 9-1-1 una delle serie più amate del piccolo schermo. Perché dietro ogni sirena, ogni corsa contro il tempo e ogni salvataggio impossibile, c’è sempre una storia di coraggio, speranza e cuore. Seguici su Instagram.