Adelaide cerca di coinvolgere Marcello, ma lui… | Il paradiso delle signore anticipazioni

Più si andrà avanti con le prossime puntate de Il paradiso delle signore e più le trame si concentreranno sul matrimonio tra Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), al quale mancheranno pochi giorni ormai. Ma l’impressione che abbiamo già ora – ovvero che si tratti di nozze piuttosto a rischio – si consoliderà ulteriormente…

Dopo l’increscioso episodio dell’abito da sposa danneggiato, a cui assisteremo in questi giorni e che verrà risolto da Ettore (Elia Marangon) e Greta (Valentina Ghelfi), Adelaide tenterà infatti di coinvolgere il futuro marito nei preparativi nuziali, ma lui – pur cercando di apparire all’altezza della situazione – sembrerà immerso nelle sue cose e non del tutto interessato.

Chi sarà invece entusiasta riguardo all’importante evento è Marina Valli (Irene Battaglia), che tornerà a Milano animata dall’intenzione di essere lei a cantare alle nozze: una volontà, però, che potrebbe non essere accolta con grande entusiasmo dai diretti interessati. E giungerà a Villa Guarnieri anche Monsignor Giglio, il cui scopo sarà quello di benedire i futuri sposi e rammentare loro il vero significato del matrimonio.

Fatto sta che, in tutto questo, Marcello continuerà intimamente ad avvertire dubbi sul da farsi, tanto che – all’ennesima provocazione di Umberto (Roberto Farnesi), le incertezze dell’ex barista non faranno altro che aumentare.

Poi, però, le cose prenderanno una direzione più decisa: Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) vorrà incontrare Marcello e poi, dopo aver parlato con lui, prenderà una decisione drastica; Barbieri, invece, confiderà al fratello Matteo (Danilo D'Agostino) quanto accaduto la sera dell'aggressione di Rosa e sarà intenzionato a ritrovare la felicità che aveva fino a poco tempo fa con Adelaide. Ma le anticipazioni ci parlano anche di una "dolorosa decisione" che l'uomo prenderà a breve: quale sarà?