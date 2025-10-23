Adelaide contro Marcello e Rosa, la vendetta! | Il paradiso delle signore anticipazioni

Siamo alla vigilia di un grande colpo di scena all’interno de Il paradiso delle signore (per quanto già previsto e annunciato): proprio alla vigilia del matrimonio con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Marcello Barbieri (Pietro Masotti) prenderà la struggente decisione di rinunciare alle nozze!

Ciò farà cadere nella disperazione la Contessa, con tutti i familiari che si stringeranno attorno a lei, e porterà ad un forte riavvicinamento tra Marcello e Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie). C’è da dire che in un primo momento Adelaide non capirà bene le ragioni di quanto accaduto, poi però comprenderà che il suo promesso sposo l’ha lasciata per un altra e a quel punto la nobildonna vorrà vendetta…

Adelaide vuole che Marcello e Rosa lascino Il paradiso delle signore

Marcello intuirà sin da subito che la sua ex fa sul serio, ma lui e Rosa appariranno pronti a sopportare qualunque cosa pur di stare insieme. Sta di fatto che Adelaide, in preda ad una furia che neanche Umberto (Roberto Farnesi) riuscirà a placare, chiederà con forza il licenziamento di Barbieri e della sua “nuova” fiamma dal Paradiso, cercando anche l’aiuto esterno di Tancredi (Flavio Parenti).

Vista la situazione, Marcello apparirà disponibile a lasciare il grande magazzino, tanto da rassegnare le dimissioni, ma cercherà di far sì che almeno Rosa possa conservare il suo lavoro. Ipotesi, questa, che però la Contessa non vorrà neanche prendere in considerazione!

Nelle prossime settimane, insomma, al Paradiso delle signore il clima non sarà dei migliori, ma chissà che proprio Tancredi non sia portatore di un aiuto insperato! Ne riparleremo presto…