Ana ossessionata dalla ricchezza e perde la testa! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Ana diventa paranoica

La ricchezza può essere una benedizione… ma anche una condanna! Se ne accorgerà molto presto Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà ad affrontare le conseguenze negative di avere un patrimonio milionario… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana diventa ricca

Cresciuta in una famiglia umile che ha fatto enormi sacrifici per mandarla all’università, Ana mai avrebbe immaginato che avrebbe un giorno avuto un patrimonio immenso. Grazie a Wilma (Birgit Koch), però, tutto è cambiato!

Come sappiamo, l’anziana baronessa ha infatti nominato la giovane Alves sua principale erede, lasciandole non solo il podere dei von Thalheim ma anche metà della sua immensa ricchezza. Purtroppo, però, quello che sulla carta sembrerebbe essere un sogno diventato realtà, si rivelerà avere un risvolto negativo non indifferente.

Dopo aver già perso l’uomo che ama e che stava per sposare, nei prossimi giorni la ragazza si renderà infatti conto che il suo patrimonio potrebbe diventare un enorme ostacolo nei suoi rapporti interpersonali…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana terrorizzata dalla ricchezza

Tutto inizierà quando Ana riceverà finalmente sul proprio conto corrente la liquidità lasciatale dalla generosa Wilma: un evento atteso, ma che colpirà profondamente la ragazza, portandola a realizzare forse per la prima volta quanto sta realmente accadendo.

Sarà in questo contesto che la Alves si imbatterà in Katja (Isabell Stern) durante una passeggiata nel bosco, scoprendo nella sommelière una persona brillante ed estremamente cordiale con cui trascorrerà dei momenti spensierati. Quello che sembrava essere l’inizio di una nuova amicizia, però, verrà presto “sporcato” da un evento spiacevole…

Dopo aver scoperto che la Saalfeld ha difficoltà economiche, Ana si convincerà infatti che la donna abbia finto di esserle amica solo per chiederle poi dei denaro! Ebbene, fortunatamente l'equivoco si chiarirà velocemente, ma la Alves inizierà a venire tormentata dal pensiero della sua ricchezza, convinta di essere destinata a non potersi più fidare di nessuno e a restare sola per tutta la vita…