Ana spezza il cuore a Vincent! E lui… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la delusione di Vincent

Brutte notizie in arrivo per i fan della coppia formata da Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde)! Proprio quando tutto sembrava lasciare intendere che il veterinario avesse buone chance di riconquistare la sua amata, infatti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà una brutta sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana si riavvicina a Vincent

Fino a qualche settimana fa, Ana e Vincent sembravano anime gemelle destinate a tornare insieme non appena gli intrighi di Philipp (Robin Schick) fossero stati smascherati. Poi, però, tutto è cambiato…

Come sappiamo, tra Ana e Philipp è infatti nato un sentimento reale, capace di sopravvivere anche alla scoperta delle bugie e malefatte di Brandes. Ciononostante, Vincent non si arrenderà!

Più innamorato che mai della Alves, il bel veterinario sfrutterà infatti ogni occasione per stare vicino a quest’ultima. E nei prossimi giorni tra la ragazza e Ritter si arriverà ad un momento di grande complicità che lascerà ben sperare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana delude Vincent

Convinto che la sua amata sia pronta ad aprirgli nuovamente il cuore, Vincent si preparerà dunque a far colpo sulla ragazza con una sorpresa romantica. Purtroppo, però, lo attende un’amara delusione…

Grazie a Katja (Isabell Stern), Vincent scoprirà infatti che Ana è ancora innamorata di Philipp, nonostante tutti i crimini commessi da quest’ultimo! E a quel punto – col cuore spezzato – il veterinario affronterà la Alves, criticandola duramente per la sua ingenuità. Delle parole che lasceranno il segno… Seguici su Instagram.