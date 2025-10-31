Beautiful, trama 1 novembre 2025: Liam non giustifica il comportamento di Finn

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 1° novembre 2025

Deacon piange la morte di Sheila e non riesce ad accettare che la donna si sia introdotta a casa di Steffy per aggredirla, lui l’ha vista cambiare per davvero nel corso degli ultimi mesi. Li esorta Finn a stare vicino a Steffy. Il figlio assicura la dottoressa di ritenere lei la sua vera madre, tuttavia Sheila lo ha messo al mondo e ora è morta per mano di Steffy. Li, però, ribatte che Steffy ha lottato per la propria sopravvivenza e avverte Finn di non continuare a tenerla a distanza, altrimenti rischierà di perderla.

Steffy dichiara a Liam di star provando a mettersi nei panni di Finn e ritiene che, insieme, lei e il marito potrebbero superare quanto accaduto: tuttavia Finn deve prima tornare a casa. Liam non fa sconti al dottore, ritenendo ingiustificabile il suo comportamento nei confronti di Steffy. Hope fa visita a Deacon…