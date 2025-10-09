Beautiful, trama 10 ottobre 2025: Luna divorata dal senso di colpa, se la prende con…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 10 ottobre 2025

C'è ancora tensione tra Zende (Delon De Mets) e Poppy (Romy Park) su chi sia da incolpare per la disavventura di Luna (Lisa Yamada), la quale, tornata a casa, spiega di non aver detto niente a R.J. (Joshua Hoffman), sebbene il senso di colpa la divori. La ragazza se la prende ancora con la madre e la sua irresponsabilità. R.J. confida a Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) che, sebbene le cose tra lui e Luna sembrino andare bene, crede che qualcosa preoccupi la ragazza, sebbene non gliene abbia parlato apertamente…