Beautiful, anticipazioni 13 ottobre 2025: gran litigio tra Steffy e Sheila!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 13 ottobre 2025

Consigliata da Zende sul mantenere nascosto a R.J. quanto accaduto tra loro, Luna fa l’amore con il suo ragazzo. La coppia, poi, si dichiara l’importanza dei sentimenti che nutrono l’uno per l’altra. Allarmata dal selfie di Kelly e di un suo amichetto, Steffy si precipita a Il Giardino, furiosa per il fatto che la figlia abbia in qualche modo interagito con Sheila. Nonostante quest’ultima dichiari che non farebbe mai del male a Kelly e Hayes, la discussione tra le due donne si accende e diventa fisica… Seguici su Instagram.