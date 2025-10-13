Beautiful, trama 14 ottobre 2025: Liam ammette a Bill di essere in ansia per Steffy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 14 ottobre 2025

Colpita da un pugno di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Sheila (Kimberlin Brown) la accusa di essere lei a perseguitarla, osando darle ordini in casa sua: sta cercando di vivere la sua vita e lei non potrà mai cambiare il fatto che Finn (Tanner Novlan) è suo figlio. Steffy le intima di stare lontana dalla sua famiglia.

Finn intuisce guai in arrivo quando viene a sapere che la moglie si è recata a Il Giardino. Intanto, Bill (Don Diamont), trovato Liam (Scott Clifton) intento a guardare una foto di Steffy, capisce che il figlio è ancora interessato a lei. Liam ammette di essere in ansia per Steffy, che deve avere a che fare con la costante preoccupazione di Sheila… Seguici su Instagram.