Beautiful, anticipazioni 16 ottobre 2025: Sheila a Steffy, “sto vivendo una vita onesta”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 16 ottobre 2025

Finn prende le parti della moglie, intimando a Sheila di stare loro lontana. La Carter ribadisce di stare vivendo una vita onesta con Deacon e che è stata Steffy a piombare alla sua porta dandole degli ordini. Intanto Hope confida a Thomas il proprio rammarico: stavolta pensava davvero che lei e il padre stessero costruendo quel rapporto profondo che non hanno avuto quando lei era una bambina. Tuttavia la presenza di Sheila nella vita di Deacon la obbliga a prendere le distanze dal genitore…