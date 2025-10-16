Beautiful, anticipazioni 17 ottobre 2025: Sheila vuole risolvere la questione con Steffy!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 17 ottobre 2025

Sheila è una furia dopo lo scontro con Steffy, ritenendo ingiusto che la tenga lontana da Finn e Hayes, per quanto lei si sforzi di dimostrarsi cambiata. Deacon cerca di invitarla alla calma: se cederà al rancore, finirà per dare solo ragione a Steffy agli occhi di Finn. Sheila però sembra decisa a non limitarsi più ad incassare e a risolvere la questione.

Finn, intanto, chiede a Steffy se davvero abbia detto a Sheila di augurarsi che muoia. La moglie ammette di provare un costante sentimento di pericolo e oppressione fin tanto che la Carter camminerà su questa terra, anche dovesse finire di nuovo dietro le sbarre. Finn capisce che Steffy è ancora traumatizzata dalla sparatoria nel vicolo.

Hope e Thomas sono concordi che Sheila rappresenterà sempre un pericolo per la loro famiglia, i loro bambini e quelli di Steffy. Per questo la giovane Logan non può più frequentare Deacon, che è stato così ingenuo da credere alle promesse di cambiamento di Sheila…