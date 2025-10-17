Beautiful, trama 18 ottobre 2025: Steffy, “Sheila non potrà mai cambiare davvero!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 18 ottobre 2025

Sheila (Kimberlin Brown) continua a sfogare la propria rabbia nei confronti di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Sebbene Deacon (Sean Kanan) la inviti a più miti consigli con la moglie del figlio, la Carter è decisa a far capire a Steffy quanto sia pericoloso frapporsi tra lei e Finn (Tanner Novlan). Con quest’ultimo, intanto, Steffy non si rimangia l’augurio di morte a Sheila: ha sparato loro e li ha lasciati a morire ed è certa che lo farebbe di nuovo nelle stesse circostanze: non potrà mai cambiare davvero.

Thomas (Matthew Atkinson) rassicura Hope (Annika Noelle) che ha preso la decisione giusta nell'adottare il metodo più duro con Deacon. La Logan vorrebbe che, per una volta nella vita, suo padre scegliesse lei. Thomas dichiara che lui ha scelto lei e la proteggerà sempre, anche da Sheila…