Beautiful, trama 2 ottobre 2025: Luna sconvolta dopo aver appreso delle “mentine”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 2 ottobre 2025

Luna è sconvolta e furiosa dall’aver appreso di essere stata drogata dalle “mentine” speciali della madre Poppy, che, ovviamente, sono sostanze allucinogene. Zende ammette ad Eric di aver incontrato una ragazza speciale, ma che, tuttavia, le cose sono complicate e potrebbe aver già rovinato tutto. Eric fa le sue scuse a Zende per aver coinvolto solo R.J. durante la propria malattia: non voleva farlo sentire escluso e desidera lavorare anche con lui in futuro.

Liam e R.J. si ritrovano a parlare di Poppy e della sua frequentazione con Bill… Seguici su Instagram.