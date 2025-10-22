Beautiful, trama 23 ottobre 2025: Steffy rivela a Finn che Sheila è morta a causa sua!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 23 ottobre 2025

Steffy rivela a Finn che Sheila è morta, ma non per mano della polizia: gli confessa che è stata lei ad ucciderla. Hope si confronta con Brooke circa le confidenze di Finn. La Logan senior capisce perché Steffy non voglia Sheila vicino a Kelly: la Carter ha sparato a lei e a Finn a sangue freddo, lasciandoli poi a morire. Hope, però, non può evitare di provare empatia per Finn e la sua difficile posizione, visto che Sheila resta la sua madre biologica. Carter informa Ridge e Thomas della morte di Sheila, di cui è venuto a conoscenza grazie ad un contatto in polizia. Padre e figlio apprendono che è avvenuto tutto a casa di Steffy e Finn…