Beautiful, anticipazioni 24 ottobre 2025: Finn, “smettetela, Sheila era mia madre!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 24 ottobre 2025

Hope e Brooke proseguono la conversazione sullo scontro tra Sheila e Steffy. Per la giovane Logan il comportamento di Steffy è stato avventato visto che la Carter stava rispettando i limiti imposti e si chiede se pensi mai davvero al fatto che è la madre biologica di Finn, il quale ha per forza un qualche legame con lei.

Intanto, se Ridge e Thomas consolano Steffy, preoccupata che possano esserle mosse accuse dalle autorità (sebbene Sheila si fosse introdotta in casa sua), Finn è ancora sconvolto per la morte della Carter avvenuta per mano della moglie. Quando sente Ridge sostenere che Sheila era un animale e che ha ricevuto quello che meritava, il medico si arrabbia, dichiarando che Sheila era sua madre… Seguici su Instagram.