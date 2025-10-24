Beautiful, anticipazioni 25 ottobre 2025: Ridge, “Sheila ha ricevuto ciò che meritava!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 25 ottobre 2025

Per quanto possa capire il misto di emozioni che Finn può provare nei confronti di Sheila, Ridge non recede dalle proprie affermazioni: Sheila ha ricevuto quello che meritava visto che le sue intenzioni erano quelle di attaccare Steffy. Per lo stilista il genero dovrebbe essere grato che a morire non siano stati la moglie o i figli. Dopo gli attacchi che per anni la sua famiglia ha dovuto subire da Sheila, Ridge non prova tristezza se non per il trauma di Steffy, a cui Finn dovrebbe fornire supporto.

Steffy chiede e ottiene di restare sola con il marito, avvertendone la distanza. Sebbene lei provi a spiegare l'accaduto, Finn sembra solo pensare al fatto che il sangue della donna che lo ha partorito macchi le mani della moglie. Intanto Hope e Brooke hanno appreso da Carter che Sheila è morta: stavolta c'è un corpo prelevato dalla polizia, non si tratta di un inganno. Ridge e Thomas poi li informano di come Sheila sia stata uccisa da Steffy per difesa…