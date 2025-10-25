Beautiful, anticipazioni 27 ottobre 2025: Finn non elabora bene l’accaduto!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 27 ottobre 2025

Hope cammina su un terreno minato quando esprime a Thomas, Ridge, Brooke e Carter la propria preoccupazione per Finn: per quanto Steffy si sia dovuta difendere, ha ucciso la madre biologica del marito. Ridge, invece, fatica a capire perché il genero possa provare questo per Sheila: è Li la donna che lo ha cresciuto e amato, la sua vera madre. Lo stilista è preoccupato che Steffy non possa contare su Finn in questo momento.

Finn, intanto, non sembra in grado di elaborare fino in fondo l'accaduto: sebbene capisca che Steffy ha agito per difesa, il medico pensa anche che per colpa sua non vedrà più la madre biologica su cui tanto ha fantasticato in passato e che non potrà più conoscere. Il medico decide di uscire di casa proprio quando la polizia arriva per interrogare Steffy…