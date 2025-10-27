Beautiful, anticipazioni 28 ottobre 2025: Hope consola Finn

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 28 ottobre 2025

Ridge interrompe l’interrogatorio di Baker, rimandando altre domande a quando Steffy si sarà riposata e in presenza di un avvocato. Con la posizione della figlia incerta, Ridge è contrariato dall’apprendere che Finn l’ha lasciata sola.

Finn racconta a Deacon di come Sheila sia morta, per mano di Steffy, dopo che ha provato ad aggredirla. Hope, arrivata per stare vicina al padre, si ritrova, invece, a consolare Finn, dispiaciuto per Sheila, sebbene, razionalmente, sa che non dovrebbe provare sentimenti per la madre naturale…