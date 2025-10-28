Beautiful, trama 29 ottobre 2025: Deacon accusa Steffy, Hope offre amicizia a Finn

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 29 ottobre 2025

Deacon si presenta furente a casa di Steffy, accusandola di aver ucciso Sheila in modo premeditato, vista la discussione tra le due che ha preceduto l’uccisione della Carter. Ridge difende la figlia, rinfacciando a Deacon che la donna che diceva di essere cambiata, ha fatto irruzione in casa di Steffy provando ad aggredirla.

Hope offre a Finn sostegno e amicizia, mentre il medico cerca di metabolizzare l’accaduto. Dovrebbe odiare Sheila per quanto ha fatto a lui e a Steffy, eppure non riesce a stare vicino alla moglie, sapendo che ha tolto la vita alla donna che lo ha partorito. Thomas, R.J. e Zende parlano di quanto accaduto tra Steffy e Sheila, garantendo alla parente tutto il proprio sostegno e appoggio… Seguici su Instagram.