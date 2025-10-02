Beautiful, anticipazioni 3 ottobre 2025: Luna vuole raccontare tutto a R.J.

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 3 ottobre 2025

Arrabbiata con la madre, Luna (Lisa Yamada) accusa Poppy (Romy Park) di essere un’irresponsabile, esattamente come sempre sostenuto da zia Li (Naomi Matsuda), che, probabilmente, ha sempre avuto ragione nell’accusarla di essere una drogata. La ragazza si lamenta del fatto che Poppy abbia macchiato irreversibilmente la sua prima esperienza con R.J. (Joshua Hoffman), visto che le sue caramelle speciali l’hanno fatta finire nel letto di Zende (Delon De Metz) la sera successiva.

Inconsapevole di quanto accaduto tra Zende e Luna, Eric (John McCook) vuole che il nipote lavori a stretto contatto con la ragazza, ritenendo che, con la sua esperienza, possa insegnarle cose che R.J., invece, non può. Luna, alla fine, risponde ad una chiamata di R.J., accettando di vederlo più tardi: è decisa a raccontargli tutto…