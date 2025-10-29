Beautiful, trama 30 ottobre 2025: Finn respinge Steffy, per ora vuole stare da solo

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 30 ottobre 2025

Ridge e Steffy sono preoccupati quando apprendono che Finn è andato a casa di Sheila e ha parlato con Deacon, che ora potrebbe mettere in cattiva luce la posizione di Steffy. Quest’ultima, da sola con il marito, spera che possano affrontare la questione insieme. Tuttavia Finn, per quanto ami la moglie, al momento sente il bisogno di stare da solo.

Hope racconta a Thomas del suo incontro con Finn. Lo stilista spera che il cognato capisca di dover stare dalla parte di Steffy e accettare la morte di Sheila, una donna che non conosceva e che ha provato ad ucciderli entrambi…