Beautiful, anticipazioni 31 ottobre 2025: Deacon va all’obitorio per l’addio a Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 31 ottobre 2025
Liam (Scott Clifton) offre a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) tutto il proprio sostegno: l’ex moglie confida che, sebbene razionalmente sappia di aver dovuto difendere se stessa, non riesce ad accettare di aver spezzato una vita, anche se quella di Sheila Carter (Kimberlin Brown).
Li (Naomi Matsuda) dichiara a Finn (Tanner Novlan) di non essere dispiaciuta per la morte di Sheila dopo che ha provato ad uccidere lei stessa Finn e Steffy. La dottoressa, però, si mostra preoccupata per l’atteggiamento del figlio, specie nei confronti di Steffy.
Deacon (Sean Kanan) si presenta all'obitorio per dire addio a Sheila. Intanto Eric (John McCook), Donna (Jennifer Gareis) e Ridge (Thorsten Kaye) commentano la situazione tra Steffy e Finn…