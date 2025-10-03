Beautiful, anticipazioni 4 ottobre 2025: Poppy a Zende, “ti sei approfittato di Luna!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 4 ottobre 2025

Poppy supplica Luna di non commettere l’errore di raccontare a R.J. quanto accaduto con Zende, visto che potrebbe anche portarlo a rompere la loro relazione. Si è trattato di un incidente di cui Luna non ha colpa. La figlia accusa la madre non solo di averle appena creato un trauma a causa del suo uso di sostanze psicotrope, ma anche di essere un pessimo genitore consigliandole di mentire.

Thomas e Hope notano quanto Luna significhi per il loro fratello in comune R.J., che confida loro di aver trascorso una notte romantica con la ragazza, per la quale è stata la prima volta. Thomas lo incoraggia a seguire questo sentimento. Zende passa da Luna per vedere come sta e viene interrogato da Poppy, che lo accusa di essersi approfittato della figlia. Luna lo difende e gli rivela quanto accaduto a causa delle pillole della madre: era drogata quando è stata con lui…