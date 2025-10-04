Beautiful, anticipazioni 6 ottobre 2025: Luna vuole dire tutto a RJ…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 6 ottobre 2025

Zende (Delon De Metz) è incredulo per quanto appreso su Luna (Lisa Yamada), Poppy (Romy Park) e le pasticche che hanno drogato la ragazza. Lo stilista è mortificato, ma anche dispiaciuto: non nega di desiderare Luna, ma non avrebbe mai voluto che tra loro avvenisse in tali circostanze.

Poppy continua a consigliare a Luna di non dire niente a R.J. (Joshua Hoffman) e anche Zende si dimostra concorde: il cugino non capirebbe mai quali circostanze impossibili abbiano portato al tradimento. Luna, però, si presenta da R.J. e sembra decisa a raccontargli la verità…