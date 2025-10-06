Beautiful, anticipazioni 7 ottobre 2025: Hope a Deacon, “togli Sheila dalla tua vita!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 7 ottobre 2025

Hope (Annika Noelle) si presenta da Deacon (Sean Kanan) per chiedergli di rimuovere Sheila (Kimberlin Brown) dalla sua vita, affranta all'idea che il padre abbia preferito una sociopatica alla sua famiglia. R.J. (Joshua Hoffman) capisce che qualcosa sta turbando Luna (Lisa Yamada). Intanto Poppy (Romy Park) affronta ancora Zende (Delon De Metz) per sapere esattamente cosa sia successo tra lui e sua figlia e se, in qualche modo, lui si sia approfittato del suo stato confusionale…