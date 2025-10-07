Beautiful, anticipazioni 8 ottobre 2025: Sheila a Hope, “dammi una chance”. Ma lei…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 8 ottobre 2025

R.J. non ha compreso le vere ragioni del turbamento di Luna, la quale, alla fine, non gli dice niente. Poppy esprime a Zende il proprio rammarico: uno stupido errore potrebbe porre fine alla relazione della figlia con R.J.. Intanto Sheila ha modo di ascoltare l'ultimatum di Hope a Deacon. La Carter rende manifesta la propria presenza ed è vaga quando Deacon le chiede dove sia stata. Sheila, sostenendo di aver incontrato una vecchia conoscenza, riporta la conversazione sulla richiesta di Hope, che prega di darle una chance al fianco di Deacon. La Logan è però irremovibile…