Beautiful, trama 9 ottobre 2025: Deacon diviso tra Hope e Sheila (che ci resta male)

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 9 ottobre 2025

Sheila (Kimberlin Brown) è ferita nel cogliere una traccia di dubbio nelle parole di Deacon (Sean Kanan) sul loro futuro. L’uomo non può ignorare i sentimenti di Hope (Annika Noelle) nei confronti della loro relazione e non può programmare delle nozze con la Carter.

Zende (Delon De Metz) si presenta alla porta di Poppy (Romy Park) per avere notizie su Luna (Lisa Yamada), la quale, però, non è tornata a casa, ma ha passato la notte con R.J. (Joshua Hoffman). Intanto l'intesa lavorativa e personale tra Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) prosegue…