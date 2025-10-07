Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 13 a sabato 18 ottobre 2025

Zende rimprovera Poppy, accusandola — seppur senza volerlo — di essere la causa della situazione imbarazzante in cui si trovano. Tuttavia, entrambi concordano sul fatto che sarebbe meglio se Luna non confessasse nulla a R.J., perché la verità potrebbe distruggere il loro futuro insieme.

A “Il Giardino”, Hope (Annika Noelle) affronta suo padre, chiedendogli di troncare la relazione con Sheila (Kimberlin Brown), che considera una criminale pericolosa e incapace di cambiare. Deacon (Sean Kanan), pur essendo innamorato di Sheila, inizia a riflettere seriamente dopo che Hope lo mette davanti a un ultimatum: se non lascia la donna, non potrà più vedere né lei né i suoi nipoti. Sheila tenta di impietosire Hope, chiedendole di darle una possibilità, ma la ragazza resta ferma nella sua decisione e rilancia con un’ulteriore sfida: se Sheila ama davvero Deacon, deve lasciarlo e lasciare Los Angeles per sempre.

Sheila parla poi con Deacon del matrimonio che vorrebbe finalmente annunciare, ma lui, turbato dalle parole di Hope, continua a rimandare. La donna ne resta ferita, mentre Deacon comprende che rischia di perdere la propria famiglia.

R.J. rassicura Luna dicendole che insieme possono superare qualunque difficoltà, ma lei teme che la verità possa rovinare tutto. Pur promettendosi amore eterno, Luna soffre in silenzio. Poppy (Romy Parks) non smette di pensare a quanto accaduto: a causa dei suoi psicofarmaci, Luna (Lisa Yamada) ha finito a letto con Zende (Delon De Metz). Quando Zende la raggiunge per sapere se Luna ha rivelato tutto a R.J., la tensione cresce.

Luna, intanto, è con R.J., ma è visibilmente turbata. Vorrebbe confessargli tutto, ma lui la interrompe perché deve andare al lavoro. Prima di andarsene, però, le dice che qualunque cosa sia successa, il loro amore è più forte di tutto.

In ufficio, Thomas e Hope si scambiano tenerezze e scherzano. Thomas spera che l’approvazione del nonno possa convincere anche Brooke, sempre molto legata a Eric. Hope, però, resta dubbiosa. Proprio mentre si baciano, arriva R.J., che scherza sul loro atteggiamento, paragonandolo a ciò che prova per Luna. Poi, diventando serio, ammette di sentire un certo distacco nella ragazza. Thomas e Hope lo tranquillizzano, attribuendo il suo comportamento allo stress lavorativo, e tutti concordano che lui e Luna formano una coppia splendida.

Poppy e Zende continuano a discutere: lui la accusa di essere stata irresponsabile e di aver causato tutto per colpa delle “mentine” sbagliate. Proprio in quel momento arriva Luna, che chiede alla madre di lasciarla sola con Zende. Una volta soli, la ragazza si sente una bugiarda, ma Zende la consola dicendole che non ha alcuna colpa e le chiede di lasciare R.J. Tuttavia, Luna ribadisce di amarlo profondamente e di non voler rovinare la loro relazione per un errore nato da un malinteso. Zende, deluso, le consiglia di non raccontare mai nulla a R.J., seguendo così anche il consiglio di Poppy.

Deacon cerca di riappacificarsi con Sheila e le propone di sostituire un cameriere assente. Inizialmente riluttante, Sheila accetta. Ma mentre lavora al ristorante, incontra per caso la piccola Kelly e chiacchiera con lei per pochi minuti. La bambina, felice, invia un selfie alla madre. Quando Steffy nota Sheila nella foto accanto alla figlia, corre furiosa a “Il Giardino” e affronta la donna, intimandole di stare lontana dalla sua famiglia. Sheila tenta di difendersi, spiegando che si è trattato solo di un incontro casuale e che non farebbe mai del male ai figli di Finn, ma Steffy, esasperata, le ribadisce che non dovrà mai più avvicinarsi a nessuno dei suoi cari e che non potrà mai avere il legame con Finn che tanto desidera.

Bill e Liam si incontrano alla Forrester. Bill chiede notizie di Steffy, intuendo che suo figlio è ancora innamorato di lei. Liam gli confida la sua preoccupazione: teme che Sheila, ora libera, possa tornare a minacciare la sicurezza della famiglia, e spera che Steffy capisca che l'unica soluzione è tenerla il più lontano possibile….