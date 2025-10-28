Beautiful: Deke Sharpe scoprirà il passato di Remy Price? | Anticipazioni americane

Beautiful, spoiler USA: Deke e Remy, problemi in vista

Primi problemi per la prima coppia gay maschile di Beautiful: nelle prossime puntate americane della soap, Deke Sharpe scoprirà gli scheletri nell’armadio del suo ragazzo Remy Price, quando, con insistenza, otterrà di presentarlo alla Forrester Creations. Deke, ve lo ripetiamo per chiarezza, è il figlio di Deacon Sharpe e Becky Moore, da sempre poi cresciuto da Amber Moore come figlio proprio, quello che, insomma, da bambino era stato noto con vari nomi: Eric Forrester III, piccolo Eric, Deacon Junior e, quindi, anche piccolo D.

In realtà sappiamo poco di quella che è stata la sua vita, sebbene, una decina di anni fa, sia apparso come ragazzino in Febbre D’Amore accanto ad Amber, con la quale è cresciuto. Tuttavia Deke ha un buon rapporto anche col padre Deacon e non ha mai perso i contatti con la sorella, Hope Logan, rispetto alla quale dovrebbe essere maggiore di età ma che, complice un errore proprio ai tempi di Febbre D’Amore, ora risulta più piccolo: una distorsione delle età dei due personaggi, che non è certo un caso isolato nella storia di Beautiful (e in generale nelle soap opera, specie americane).

Beautiful: Remy amico (e stalker) di Electra Forrester

Tornando alle difficoltà che la coppia potrebbe presto affrontare, è inevitabile che, quando Remy si ritroverà faccia a faccia con i Forrester, non potrà più nascondere a Deke i suoi precedenti penali. Visto che la vicenda non andrà in onda sugli schermi italiani ancora per parecchio tempo, ve la riassumiamo: Remy è un vecchio amico di Electra Forrester, pronipote di Eric Forrester (in quanto il fratello dello stilista, John Forrester, era il nonno della giovane).

Electra è arrivata a Los Angeles come assistente della zia Ivy Forrester, per rilanciare la sezione gioielli della Forrester Creations. La ragazza ha potuto così ricostruirsi una vita, dopo una precedente brutta esperienza in quanto vittima di revenge porn. Alcune sue foto osé (in realtà finte e create con l’intelligenza artificiale) erano state diffuse online, portandola ad abbandonare la sua città per la vergogna e l’imbarazzo. Purtroppo per lei, il suo stalker si è fatto vivo anche a Los Angeles, tornando a perseguitarla online con nuovi falsi hot.

Beautiful, trame americane: i Forrester perdoneranno Remy?

Gli scatti compromettenti erano stati realizzati e diffusi proprio da Remy, all’epoca fissato con Electra e desideroso di vendicarsi del suo rifiuto a considerarlo più che un amico. Una volta scoperto, Remy si diede alla fuga ma, arrestato dalla polizia, ha scontato alcuni mesi in carcere prima di tornare ad essere un cittadino libero. Pagato il suo debito con la legge, il ragazzo era pronto a rifarsi una vita e ha incontrato appunto un nuovo amore, Deke. Infatti Remy, in realtà omosessuale, si era fissato su Electra proprio perché, incapace di accettare la propria identità, sperava di poterla ignorare se fosse riuscito a conquistare la giovane.

Remy non ha mai parlato della questione a Deke, il quale, non sapendone nulla, non ha mai capito la reticenza del ragazzo nel lasciarlo fare il suo nome ai parenti. Si arriverà però all'inevitabile momento, visto che Deke è riuscito ad ottenere il ruolo di capo stilista della Hope For The Future. I Forrester saranno disposti a perdonare Remy e, soprattutto, Deke finirà per guardarlo con occhi diversi?