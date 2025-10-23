Beautiful, Katherine Kelly Lang a Tv Soap: “A Brooke devo tutto. Sento che c’è ancora qualcosa di nuovo da raccontare su di lei”

È la regina indiscussa di Beautiful, presente fin dalla primissima puntata. Ci riferiamo all’amatissima Brooke Logan, interpretata da quasi 39 anni da Katherine Kelly Lang. Amore del destino di Ridge Forrester (Thorsten Kaye), nei prossimi mesi Brooke avrà nuovamente a che fare, nelle puntate italiane, con Nick Marone (Jack Wagner), altro suo storico ex del quale abbiamo parlato in questa intervista.

Ecco dunque cosa ci ha raccontato Katherine tra ricordi di set e nuovi progetti per il futuro.

Beautiful, intervista a Katherine Kelly Lang (Brooke Logan)

Katherine, bentornata su Tv Soap. Partiamo dal ritorno di Jack Wagner nei panni di Nick Marone, che in Italia avverrà tra qualche mese. Come hai reagito alla notizia di rivederlo sul set?

Adoro Jack! È un attore meraviglioso e una persona splendida. Brooke e Nick avevano una relazione bellissima, un matrimonio solido, e il pubblico li amava tanto. È bello rivederli insieme sullo schermo, soprattutto ora che, almeno negli episodi trasmessi in America, Ridge non ha trattato molto bene Brooke. Un po’ di concorrenza per lui ci vuole!

E ora che Brooke ritroverà Nick, cosa possiamo aspettarci da lei?

Non posso rivelare troppo, ma posso dire che sarà interessante. Nick è sempre stato un uomo che ha saputo amare Brooke in modo sincero e vederli di nuovo insieme farà felici molti fan. Forse è arrivato il momento di ricordare a Ridge che Brooke non è sola!

Hai un ricordo speciale legato al periodo in cui Brooke e Nick erano una coppia?

Sì, ricordo alcune scene girate su un’isola: momenti tranquilli, romantici, con Nick che suonava la chitarra, i bambini e un fuoco acceso. Erano scene semplici ma piene di emozione. Mi piace quel tipo di romanticismo naturale.

Brooke Logan fa parte della tua vita da quasi quarant’anni. Non ti stanchi mai di interpretarla?

Mai! Le devo tutto. Brooke è parte della mia vita, è come una vecchia amica. Ogni volta che torno sul set, sento che c’è ancora qualcosa di nuovo da raccontare su di lei. Non ho paura di continuare: va bene così.

I fan dicono che non invecchi mai. Qual è il tuo segreto?

Non so se sia un segreto! Ma sì, ci tengo molto alla mia salute. Cerco di mangiare in modo sano, dormire bene, bere molta acqua e allenarmi tutti i giorni. Amo lo stile mediterraneo: proteine magre, verdure, niente zucchero e niente pane. La salute per me è la cosa più importante, perché se non stai bene, non hai nulla. Voglio invecchiare bene, con energia e serenità.

Beautiful ha fatto da sfondo ad alcune location iconiche di Beautiful. C’è un posto che ti è rimasto nel cuore?

È difficile scegliere, ma amo molto la Puglia. Ricordo una scena molto dolce sotto un ulivo, quando Ridge regala a Brooke un anello. È stato un momento tenero e pieno di poesia. Anche Portofino e Roma mi sono rimaste nel cuore: Portofino perché è iconica, Roma per l’atmosfera unica. Ma anche il Lago di Como è spettacolare. Ogni luogo ha un suo fascino speciale.

A proposito dell’Italia: è vero che sta pensando di passarci più tempo?

Sì, amo davvero l’Italia. L’anno scorso ci sono stata sette volte, per un totale di sette mesi! Sto cercando casa, ho guardato qualcosa in Toscana ma mi piacciono molte zone diverse. Vorrei un posto centrale per potermi muovere facilmente. Mi piace lo stile di vita italiano: la gente sa godersi la giornata, sa vivere davvero.

Parliamo un po’ di te. Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Mi piace camminare in montagna, fare il bagno o leggere a letto. Amo i momenti di pace, di silenzio, in cui posso ricaricarmi. E poi, quando posso, sto con i miei figli e i miei nipotini: la famiglia è la mia forza.

E com’è oggi la tua vita privata?

La mia vita è molto piena: tra lavoro, viaggi e famiglia, non mi fermo mai. Sono single, ma felice. Ho imparato che la felicità nasce dall’equilibrio e dal prendersi cura di sé.

Stai lavorando a nuovi progetti, magari anche qui in Italia?

Sì, ci sono diverse cose in cantiere, ma non posso ancora parlarne. Però posso dire che mi piacerebbe tanto lavorare ancora in Italia: mi sento a casa qui, la gente è calorosa e piena di vita.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione