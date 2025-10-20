Ceyda mette in guardia Emre da Şirin ma… | La forza di una donna anticipazioni

L’evidente interesse di Emre Yazıcı (Ahmet Rıfat Şungar) per Sirin Sarikadi (Seray Kaya) non renderà felice tutti quanti. Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) cercherà di mettere in guardia l’uomo dal frequentare la “psicopatica” sorella di Bahar (Özge Özpirinçci), ma finirà per indispettire qualcun altro…

La Forza di una Donna, news: ecco chi è Emre

Se siete lettori assidui dei nostri post, sapete che Emre è il proprietario della caffetteria nella quale Bahar troverà lavoro. Ma la stessa Bahar ben presto non si potrà più presentare sul posto, poiché Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) la porterà nel rifugio sicuro insieme a Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), di conseguenza Emre deciderà di assumere Ceyda e Hatice (Bennu Yıldırımlar) in attesa del suo ritorno.

Emre – pur inconsapevole di essere il padre del piccolo Arda – cercherà di dare il proprio appoggio a Ceyda poiché sarà sinceramente affezionato a lei. Ciò farà pensare alla Karataş di poter avere una nuova possibilità con l’imprenditore, ma ogni volta che cercherà di entrare nel suo mondo capirà di non avere niente in comune con lui…

La Forza di una Donna, trame: Emre comincia a corteggiare Şirin

Grazie a Hatice e alla cugina Idil (Büşra İl), che andrà a vivere a casa della Sarikadi e di Enver (Serif Erol), Emre entrerà presto in contatto anche con Şirin, dalla quale resterà ammaliato nel vero senso della parola. Dato che sarà vedovo da qualche anno, in seguito alla morte della moglie causata dall’anemia aplastica, la stessa malattia di cui soffriva Bahar, Emre non esiterà a corteggiare Şirin, che ricambierà il suo interesse.

Memore del male che Şirin ha fatto a Bahar per separarla da Sarp, Ceyda non vedrà ovviamente di buon occhio la nascita di un’ipotetica storia tra la ragazza e Emre, tant’è che si opporrà fermamente quando l’uomo ventilerà l’ipotesi di assumere anche lei nella caffetteria. Un’opposizione che non piacerà affatto a Hatice, soprattutto quando Ceyda apostroferà Şirin con il termine “demonio” e accennerà a Emre dei problemi tra la giovane e Bahar.

La Forza di una Donna, spoiler: Ceyda mette in guardia Emre da Şirin ma…

Visto che si renderà conto di averle procurato un dispiacere, Ceyda riuscirà a farsi perdonare da Hatice per ciò che ha fatto, ma in seguito, durante un dialogo, finirà per dire a chiare lettere a Emre che non gli conviene frequentare Şirin.

In questo caso, possiamo anticiparvi che Emre chiederà a Ceyda di spiegargli per quale ragione ce l’ha così tanto con Şirin e, dato che lei preferirà non svelargli altro, le intimerà di non parlarle più della ragazza. Una risposta che sentirà anche Hatice, nascosta dietro la porta d’ingresso della cucina, e che metterà Ceyda in seria difficoltà.

Anche perché la donna sarà più che mai certa della pazzia di Şirin, ma non saprà in che modo far capire a Emre ciò che sta rischiando senza inimicarsi troppo Hatice… Seguici su Instagram.