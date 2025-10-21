Deke Sharpe nuovo stilista della Hope for the future | Beautiful, anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Deke Sharpe (ossia il piccolo Eric Forrester III) sembra essere riuscito nel realizzare il sogno di entrare alla Forrester Creations. Nonostante il giovane figlio di Deacon Sharpe si sia riferito alla casa di moda come “all’azienda di famiglia”, non ha voluto tentare la strada facile, quella della raccomandazione tramite parenti, ma ha preferito puntare tutto sul proprio talento.

L’occasione propizia si è rivelata essere la visita alla sorella Hope Logan, impegnata nel rilanciare la Hope For The Future, rimessa in produzione da Ridge Forrester. Hope sa che questa è la sua opportunità per riportare in auge la sua linea che, dopo anni di successi, aveva iniziato a zoppicare, capendo che, tra le varie cose, non rifletteva più la sua identità, più matura e per certi versi diversa da quella ragazzina appena maggiorenne che avviò il brand.

Beautiful, trame americane: il ritorno di Thomas Forrester è già terminato

Per rimettere in sesto la linea, però, a Hope occorre un nuovo capo stilista: Zende, Eric e Ridge sono impegnati in altre linee, mentre lavorare con Thomas Forrester è ora più problematico, nonostante sia stata proprio la loro collaborazione a far raggiungere alla HFTF il picco del successo. Ma con Thomas, Hope condivide un passato complicato e anche dal punto di vista della logistica ci sarebbero difficoltà: ora il primogenito di Ridge vive a Parigi.

Già, perché l’ultimo ritorno di Thomas nelle puntate americane si è rivelato essere un brevissimo arco narrativo, nel quale sembrava sul punto di ripiombare nelle vecchie ossessioni: il designer, infatti, era tornato carico di rabbia per il modo in cui il fidanzamento di Taylor col padre fosse minacciato dall’ingombrante presenza dell’odiata Brooke Logan. Inoltre Thomas sembrava passare un pessimo periodo dopo aver lasciato Paris Buckingham a causa delle trame ordite dalla madre Grace ai danni di Liam Spencer, nonché in preda ad un blocco creativo a causa dello stress del periodo.

Beautiful, spoiler USA: Deke ha vinto le selezioni per il lavoro alla Forrester

Tuttavia, successivamente a un momento di ebollizione (dopo la decisione di Ridge di troncare con Taylor e sposarsi seduta stante con Brooke), Thomas ha avuto un confronto col padre, che – per quanto molto aspro – lo ha poi portato a riappacificarsi con Brooke, con tanto di abbraccio tra figliastro e matrigna. Thomas, dopodiché, si è di nuovo eclissato dalla scena per tornare alla sua nuova vita in Europa (cosa che il pubblico ha appreso in un secondo momento).

Hope ha dunque dovuto trovare strade alternative, spiegando a Deke il sistema ideato per valutare le candidature al ruolo di capo stilista: gli aspiranti hanno dovuto consegnare i loro portfolio in modo del tutto anonimo, in modo che la Logan potesse basarsi esclusivamente sulle loro creazioni. Inconsapevolmente, Hope ha così offerto al fratello l’occasione che stava aspettando. Piccola parentesi: se pensavate che Deke avesse vissuto lontano dai Forrester e dai Logan e covasse qualche risentimento, vi sbagliate. A quanto pare ha sempre avuto rapporti con loro, per quanto le visite a Los Angeles siano state sporadiche, fino all’attuale decisione di trasferirsi in città avendo terminato gli studi di moda.

Notizie Beautiful dall’America: Remy Price non vuole che Deke faccia il suo nome alla Forrester

Ebbene, il giovane Sharpe ha così depositato il proprio portfolio in forma anonima con le altre candidature. E i suoi lavori hanno immediatamente attirato l’attenzione di Hope, Brooke e Ridge, i quali, con sorpresa, hanno poi scoperto essere opera di Deke, al quale è stato dunque offerto il ruolo di stilista!

Deke riuscirà a portare la Hope For The Future in una nuova direzione che possa riportare la linea ai fasti di un tempo? Intanto, nei prossimi episodi, il giovane inizierà ad essere sempre più perplesso dall’insistenza del suo ragazzo, Remy Price, di non fare mai il suo nome alla Forrester Creations. Quanto tempo gli ci vorrà prima di scoprire i suoi trascorsi con Electra Forrester? Seguici su Instagram.