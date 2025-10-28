Erik e Nicole a letto insieme! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: tradimento di Erik e Nicole?

Un grandissimo colpo di scena è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni, due amatissime (e, in apparenza, solidissime) coppie rischieranno infatti di venire distrutte da un clamoroso doppio tradimento… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: notte di follia per Yvonne, Erik, Michael e Nicole

Tra le relazioni più solide di questo periodo spiccano indubbiamente i coniugi Klee – Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus) – nonché la coppia formata da Michael (Erich Altenkopf) e Nicole Alves (Dionne Wudu). Un doppio idillio che è però destinato a scricchiolare molto presto…

Come sappiamo, da qualche tempo tra Erik e Nicole è nata un’attrazione che sta mettendo a profondo a disagio entrambi i diretti interessati. Una situazione che, nonostante i loro sforzi, non ha fatto che peggiorare col passare del tempo.

Sarà proprio per stemperare la tensione che la Alves avrà un’idea in apparenza ottima: organizzare una serata in amicizia insieme a Michael, Yvonne ed Erik. Proprio quella che voleva essere un’occasione per rafforzare i rispettivi legami, finirà però per degenerare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Nicole si ritrovano a letto insieme

A causa del troppo alcol e dell’assunzione involontaria di una sostanza allucinogena, i quattro amici perderanno infatti totalmente il controllo e trascorreranno una sfrenata notte di eccessi, di cui non avranno alcun ricordo il mattino seguente. E, purtroppo, il peggio deve ancora arrivare…

L’indomani mattina, Yvonne si risveglierà infatti insieme a Michael nello studio medico di quest’ultimo, con abiti stropicciati e nessuna memoria di quanto accaduto. Se i due temeranno di poter aver mancato di rispetto ai rispettivi partner, in realtà proprio questi ultimi si ritroveranno in una situazione ben più compromettente!

Nicole ed Erik si risveglieranno infatti senza vestiti a letto insieme in una baita romantica del Fürstenhof! Gli effetti di alcol e droghe li avranno dunque portati a consumare la passione che li lega?

Per ora vi anticipiamo che nei giorni a seguire avrà inizio una lungo percorso che porterà tutti e quattro i personaggi coinvolti a ricostruire pian piano quanto accaduto nella loro folle notte…