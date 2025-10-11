Forbidden fruit, anticipazioni 13 e 14 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 13 e martedì 14 ottobre 2025

Yildiz, profondamente irritata e delusa dal drastico cambiamento di atteggiamento mostrato da Kemal, sembra ormai decisa a chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con lui. Intanto, lo stesso Kemal riesce a persuadere Zehra a prendersi tutto il tempo necessario per pianificare i preparativi del loro matrimonio, lasciandole lo spazio per affrontare ogni dettaglio senza fretta. Tuttavia, Halit si oppone fermamente a questa idea, dichiarando con decisione che la cerimonia dovrà essere celebrata entro soli due giorni, indipendentemente dalle esitazioni o complicazioni.

Dundar fa una sorpresa a Zeynep presentandosi a casa sua con l’intenzione di trascorrere una serata romantica e intima. Tuttavia, l’atmosfera che aveva immaginato viene completamente stravolta dall’arrivo inaspettato di un gruppo di amici: Hakan, Irem, Caner, Emir e Alihan. Quest’ultimo, visibilmente irritato dalla situazione, approfitta dell’occasione per sabotare deliberatamente l’armonia della serata, creando continue tensioni. E così, nella villa della famiglia Argun si respira un’aria pesante e carica di tensione. Yildiz e Kemal, entrambi presenti alla serata come ospiti, continuano a provocarsi reciprocamente con scambi taglienti e frecciatine fino a quando, durante un breve incontro in cucina lontano dagli sguardi degli altri, decidono segretamente di vedersi il giorno seguente per parlare lontano da occhi indiscreti.

Ender prende una decisione importante e delicata: vuole ottenere la custodia esclusiva di suo figlio Erim. Tuttavia, Alihan la mette in guardia su un potenziale contrattacco da parte di Halit, il quale potrebbe rivelare dettagli compromettenti sulla sua vita passata. Alihan insiste per sapere se ci sono episodi nascosti o segreti che potrebbero venire alla luce in quella circostanza. In risposta, Ender si confida con una sincerità inaspettata, svelando di essere segnata da esperienze difficili e dolorose che appartengono a un passato tormentato di cui porta ancora le cicatrici… Seguici su Instagram.