Forbidden fruit, anticipazioni 17 e 20 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 17 e lunedì 20 ottobre 2025

Ender, profondamente turbata e preoccupata per l’approssimarsi del matrimonio tra Kemal e Zehra, decide di intervenire e di riportare alla memoria di Kemal l’accordo che avevano stretto in precedenza. Anche se il tempo stringe, la donna non si lascia abbattere e, determinata a preservare i suoi interessi, inizia a elaborare un nuovo stratagemma per mettere i bastoni tra le ruote a Zehra e suo padre Halit. Quest’ultimo, in particolare, si trova in una situazione delicata e più che mai necessita del supporto di Kemal per superare le difficoltà che lo circondano.

Parallelamente, Ender utilizza le sue capacità manipolative per coinvolgere Alihan in uno dei suoi piani: lo persuade a organizzare una cena alla quale invita Hakan, sperando che quest’ultimo scelga di portare con sé Irem. Quest’ultima, tuttavia, si ritrova nello stesso momento ospite della cugina Zeynep, dove avverrà qualcosa di totalmente inaspettato. L’iniziativa di Ender sembra inizialmente dare i frutti sperati. Quando finalmente riesce a trovarsi da sola con Irem, crede di avere la situazione sotto controllo. Tuttavia, scopre con sorpresa che la ragazza non è affatto disposta a lasciarsi manipolare facilmente e dimostra di saper giocare al suo stesso gioco.

Nel frattempo, Emir e Caner, invischiati in problemi legati ad alcuni debiti di gioco che Emir ha accumulato con degli allibratori, sono costretti a trovare un modo per sfuggire alla situazione intricata. Proprio nel momento di maggiore difficoltà, un aiuto insperato si materializza per salvarli da guai seri.

Sul fronte lavorativo, Halit è in ufficio impegnato con Zeynep quando Metin arriva all'improvviso per fare una rivelazione scioccante: svela infatti che Ender sta tramando alle sue spalle con l'appoggio di Alihan. Nonostante questi problemi vengano alla luce, Ender non si lascia intimorire. Al contrario, già architetta un'altra mossa strategica per sabotare in ogni modo possibile il matrimonio tra Kemal e Zehra, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e il suo ingegno nel raggiungere i suoi obiettivi…