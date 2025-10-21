Forbidden fruit, anticipazioni 21 e 22 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre 2025

Le immagini di Zehra in evidente stato di ebbrezza sono finite su tutti i giornali: la donna ha alzato un po’ troppo il gomito durante un evento, e i media non hanno perso l’occasione di creare uno scandalo. Negli articoli si parla anche di un nuovo possibile fidanzato nella vita di Zehra. La notizia ha fatto il giro rapidamente, trasformando il suo risveglio in un incubo: il padre la rimprovera duramente e Kemal preferisce mettere distanza, decidendo di non parlarle finché la rabbia non si placa. L’unica a schierarsi dalla parte di Zehra è Ender, che la incoraggia dicendole che, se Kemal la ama davvero, deve accettarla così com’è.

Zeynep scopre che Ender e Alihan hanno richiesto l'affidamento di Erim e si rassegna all'idea che il suo ex stia ormai costruendo una nuova famiglia. Per distrarsi, decide di organizzare una serata tra amici originari di Bursa. All'evento, Yildiz invita Bircan, l'ex fidanzata di Kemal, ma la presenza della ragazza non è affatto casuale: Yildiz le assegna un compito ben preciso. Intanto Emir spera di essersi finalmente liberato dei suoi creditori e rifiuta l'aiuto offerto da Dundar…