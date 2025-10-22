Forbidden fruit, anticipazioni 23 e 24 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 23 e venerdì 24 ottobre 2025

Zeynep, desiderando scusarsi per il comportamento tenuto dopo l’incidente di Emir, invita Dundar a pranzo fuori. Al ristorante, i due si imbattono in Alihan, che propone di condividere il tavolo con loro. Zeynep rifiuta l’invito e, per allontanarlo, inventa che lei e Dundar siano fidanzati. Alihan, visibilmente turbato, abbandona il locale.

Sentendosi in colpa, Zeynep confida a Dundar i complicati trascorsi con il suo ex. Mostrando comprensione per la situazione, Dundar si offre di mantenere l’inganno per aiutare Zeynep a ottenere la sua rivincita. Da quel momento, Zeynep comincia a diffondere la falsa notizia del suo fidanzamento con Dundar.

Ender e Yildiz decidono di collaborare per impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra. Dopo qualche esitazione iniziale, Yildiz approva il piano proposto da Ender, che coinvolge anche Irem. Successivamente, Yildiz prende l’iniziativa di avviare la strategia chiedendo ad Halit il permesso di partecipare a una festa…. Seguici su Instagram.