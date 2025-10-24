Forbidden fruit, anticipazioni 27 e 28 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 27 e martedì 28 ottobre 2025

Con una scusa, Ender convince Zehra a partecipare a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ma in realtà persegue un obiettivo diverso: insieme a Yildiz, vuole insinuarle che tra Irem e Kemal esista una relazione clandestina. Nel frattempo, Halit riceve la notizia del decesso di un vecchio amico, Tuncer Karaduman, un evento che lo obbliga a fare i conti con ricordi e vicende del passato. A casa, però, l’atmosfera si complica ulteriormente a causa della richiesta inaspettata di affidamento che Ender ha presentato per Erim.

Caner informa Ender che Zeynep si sta frequentando con Dundar, sebbene sia tutto parte di una messa in scena. In realtà, Zeynep, ferita dal comportamento di Alihan, finge di avere una relazione con Dundar per ripicca. Yildiz, parte del piano, organizza la partecipazione dei due alla festa con l'obiettivo di far ingelosire Alihan. Nel frattempo, quest'ultimo si confida con Hakan, rivelando il suo dispiacere nel vedere Zeynep insieme a Dundar e il turbamento per il misterioso legame che unisce Halit a sua madre…