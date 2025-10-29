Forbidden fruit, anticipazioni 29 e 30 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 29 e 30 ottobre 2025

Durante la festa ospitata dagli Aydin, Irem, con fare furtivo, inserisce una lettera nella tasca della giacca di Kemal, sotto lo sguardo attento e sospettoso di Zehra. Quest’ultima coglie immediatamente un possibile secondo fine. I sospetti di Zehra crescono quando, con una scusa, ispeziona la giacca di Kemal e nota che la lettera è scomparsa. Da quel momento è convinta che Kemal la stia tradendo.

Nel frattempo, Dundar spiazza tutti prendendo il microfono e dedicando una canzone a Zeynep. Il gesto scatena la gelosia di Alihan, che fatica a dissimulare il suo turbamento. Ferito e adirato, Alihan abbandona la festa insieme a Ender, lasciando trasparire che i suoi sentimenti per Zeynep sono tutt’altro che superati.

Zehra, sempre più insicura e tormentata dalla gelosia, decide di confidarsi con Ender. Approfittando della situazione, quest’ultima alimenta i dubbi di Zehra insinuando che Irem, nonostante il fidanzamento con Hakan, stia cercando di avvicinarsi a Kemal per mere questioni economiche. Ender sfrutta l’opportunità per spingere Zehra a seguire Kemal alla ricerca della verità, generando ulteriori tensioni e amplificando le sue insicurezze…. Seguici su Instagram.