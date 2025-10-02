Forbidden fruit, anticipazioni 3 e 6 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 3 e lunedì 6 ottobre 2025

Yildiz appare sempre più insoddisfatta della sua relazione con Halit, che continua a esercitare su di lei un controllo rigido, soprattutto sul fronte economico, e non manca occasione per muoverle critiche. Tuttavia, Yildiz cela un segreto che potrebbe stravolgere ogni equilibrio e la spinge a pianificare una svolta importante. Parallelamente, Zeynep confida a Halit i suoi sospetti su Alihan, convinta che quest’ultimo stia acquistando azioni della società attraverso enti stranieri.

Malgrado il matrimonio di Alihan con Ender, i sentimenti che legano lui e Zeynep rimangono intensi e contrastanti. Durante una cena, le tensioni raggiungono il culmine: Ender affronta la coppia pubblicamente, generando una scena carica di disagio. Sebbene l'unione tra Ender e Alihan sia puramente formale, Ender insiste nel mantenere le apparenze e minaccia Alihan dopo averlo scoperto in compagnia di Zeynep. Alihan, però, è determinato a non rinunciare a Zeynep e costringe Ender a confrontarsi con una verità scomoda: non si adeguerà alle sue regole….