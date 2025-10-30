Forbidden fruit, anticipazioni 31 ottobre e 3 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre 2025

Irem svela a Ender che Yildiz l’ha ingannata per spingerla a recarsi a casa di Kemal, mettendola così in una situazione molto complicata. Di conseguenza, Irem si è trovata costretta a mentire ad Hakan, il quale ha deciso di lasciarla, convinto di non potersi più fidare di lei.

Yildiz riceve la visita inaspettata di Kemal e Zehra, i quali annunciano di essersi appena sposati, infrangendo tutte le sue speranze. Sconvolta e afflitta, Yildiz supplica Zeynep di partecipare alla cena organizzata per celebrare le nozze. Irem, furiosa, accusa Yildiz di averla tradita e di aver agito unicamente per il proprio interesse.

Zeynep, nel tentativo di proteggere sua sorella, si assume la responsabilità delle sue azioni. Tuttavia, Irem, ancora colma di rabbia, le confida in seguito che Yildiz si è addirittura alleata con Ender, sua più grande rivale, pur di riconquistare Kemal. Quando Yildiz tenta di giustificarsi davanti a Zeynep, quest’ultima non riesce a perdonarla e le rivolge parole severe e taglienti… Seguici su Instagram.