Forbidden fruit, anticipazioni 7 e 8 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025

Yildiz, ormai stanca della sua vita accanto a Halit, decide di agire in modo definitivo: fa le valigie e lascia la casa. Si dirige da Kemal con l’intenzione di dichiarargli i suoi sentimenti, ma rimane sconvolta nell’apprendere che proprio in quel momento si sta celebrando il matrimonio tra lui e Zehra. Mentre gli sposi stanno per pronunciare il fatidico “sì”, la cerimonia viene interrotta bruscamente da una telefonata: Erim è stato coinvolto in un incidente, investendo una donna che sembra essere senza vita. Il caos si diffonde rapidamente all’interno della famiglia.

Nel frattempo, durante una festa aziendale, viene organizzata una lotteria, e Dundar vince una cena con Zeynep. Questo scatena la gelosia di Alihan, che prova a convincere Zeynep a evitare Dundar. Tuttavia, lei, con l’intenzione di provocarlo, accetta l’invito e si allontana con Dundar, lasciando Alihan visibilmente amareggiato. Al commissariato, la famiglia di Erim scopre che la donna investita è sopravvissuta, ma il ragazzo continua a trovarsi in una situazione complicata dal punto di vista legale… Seguici su Instagram.