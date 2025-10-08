Forbidden fruit, anticipazioni 9 e 10 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre 2025

Yildiz, tra le lacrime, rivela a Zeynep che Kemal ha deciso di sposare Zehra, un evento che la sconvolge profondamente. Nel frattempo, Osman, il figlio della donna che è stata investita accidentalmente da Erim, si presenta davanti a Halit con una richiesta ben precisa: pretende una cospicua somma di denaro per evitare di formalizzare una denuncia contro di lui.

Hakan, desideroso di ottenere informazioni sulle dinamiche che legano Zeynep e Dundar, si rivolge a Caner per un aiuto. Poco dopo, Halit confida a Yildiz che Kemal sarà un’importante alleato nella sua battaglia contro Ender e Alihan dopo il matrimonio con Zehra. Sottolinea inoltre quanto sia fondamentale mantenere segreta la data delle nozze, temendo che Alihan possa orchestrare una rapida reazione strategica.

Intanto, Zeynep accetta senza esitazioni l'invito a cena proposto da Dundar, dando così credito alla loro frequentazione. Nel corso degli eventi, Ender fa una scoperta insolita: trova nel bagno i farmaci che Alihan assume per gestire i suoi attacchi di panico, un dettaglio che potrebbe sfruttare opportunamente. Più tardi, Ender decide di incontrare Zerrin per persuaderla a riconsiderare le sue azioni: insiste affinché Zerrin ristabilisca il controllo delle sue decisioni e smetta di supportare in qualsiasi modo Halit…